U19 World Cup: ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏମିତି ହୋଇପାରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ XI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ବିଶ୍ଵ କପର ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚାରି ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକକୁ ୪୫ ରନରେ ହରାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ। ଦଳ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିଲା।

ଉଗାଣ୍ଡା ବିପକ୍ଷରେ ଛଅ ଜଣ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ ବି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କ୍ଵାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ନିକଟରେ ପୂରା ମଜବୁତ ଦଳ ରହିଛି। ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ଵ କପର ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁଡ ଡିର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

