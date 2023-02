ଆମେରିକା କାନାଡା ସୀମା ନିକଟରେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁଳିକରି ଖସାଇଲା ଆମେରିକା, ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବସ୍ତୁ (UFOs) ଦେଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା-କାନାଡା ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ UFO ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାର ଆକାଶରେ UFO ଦେଖିବାର ଚାରୋଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।ଏହି ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଟି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବସ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ UFO କାନାଡାର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚାରିଟି କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଥ UFO ହୁରନ୍ ହ୍ରଦ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପାଞ୍ଚଟି ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ହୁରନ୍ ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ମିଚିଗାନ୍ ହ୍ରଦର ପୂର୍ବ ଭାଗ । ଏହି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଏରୋ ସ୍ପେସ୍ ଡିଫେନ୍ସ କମାଣ୍ଡ (NORAD) ଏହି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ତେବେ ବାୟୁସେନାର ଘନିଷ୍ଠ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023