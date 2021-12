ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ୪.୫ କୋଟି ଟପିଲା, ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍‌): ଓଡିଶାରେ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଟିକାକରଣ ୪.୫ କୋଟି ଟପିଛି । ଏହି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଇଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪.୫ କୋଟି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି କୋଭିଡ୍‌-୧୯ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Glad to share that #Odisha crossed yet another significant milestone in the fight against #COVID19 pandemic by administering 4.5 crore vaccine doses. Commend the hard work and commitment of our healthcare workers in ensuring swift inoculation to save precious lives.#OdishaCares pic.twitter.com/f6nCPrWHfi

