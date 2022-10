video: କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହିମ-ସ୍ଖଳନ ,ଖସିଲା ବରଫ ପାହାଡ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହିମ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏକ ବରଫ ପାହାଡ ଖସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ପରଫ ପାହାଡ ଖସିବା ପରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଏନେଇ ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ଅଜୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସକାଳେ ହିମ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏକ ବରଫ ପାହାଡ ଖସିଛି । କିନ୍ତୁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।

ତେବେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦର ନିକଟରେ ବରଫ ପାହାଡ ଖସିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ବରଫ ପାହାଡ ହଠାତ୍ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବସତଃ ଏହି ହିମ-ସ୍ଖଳନରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।

#WATCH | Uttarakhand: An avalanche occurred this morning in the Himalayan region but no damage was sustained to the Kedarnath temple: Shri Badrinath-Kedarnath Temple Committee President, Ajendra Ajay pic.twitter.com/fyi2WofTqZ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 1, 2022