ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲାଇନ୍ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ(ଏଲ୍‌ଓସି) ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟର ନିକଟରେ ସୋମବାର ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟର ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସୀମାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଏହିସମୟରେ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୁଇ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାଗିଲାଦ୍ରା ପୁଞ୍ଚର ବାସିନ୍ଦା ମୁନିର୍ ହୁସେନ୍ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।

#WATCH | Infiltration bid foiled in J&K's Poonch today, one terrorist neutralised in the operation by Indian Army and Police

(Video source: Defence PRO, Jammu) pic.twitter.com/n5srgVb5G0

— ANI (@ANI) August 7, 2023