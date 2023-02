(video) ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ, ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମାଡି ଆସିଲା ଟ୍ରକ, ସେଟରେ ଆତଙ୍କ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ତାମିଲ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ବିଶାଳଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଶାଳଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାର୍କ ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ସୁଟିଂ ସେଟରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଫିଲ୍ମର ସେଟରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ କିପରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ସ୍ପର୍କିଂ ହୋଉଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଆସୁଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଉଯାଉଛି । ଏଥଇରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Scary & Shocking!!#MarkAntony shooting spot video..

Due to some technical issue, an accident happened but luckily no one injured@VishalKOfficial escapes just in time by few inches & seconds

All are safe & shooting will resume soon!!pic.twitter.com/TO2TmoJLei

