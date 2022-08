କିପରି ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଓଲ୍ହେଇଲା ମାଆ ହାତୀ ,ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରଲ ଭିଡ଼ିଓ

ସିଓଲ: ପିଲାଟି ମଣିଷର ହେଉ କିମ୍ବା ପଶୁର , ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ । ଯଦି ପିଲାଟି ବିପଦରେ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କିପରି ହାତୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଶନିବାର ଟ୍ୱିଟରରେ ଗାବ୍ରିଏଲ କର୍ଣ୍ଣୋ ନାମକ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓଟି ଏକ ମାଆ ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁ ହାତୀ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହଠାତ୍ ଶିଶୁ ହାତୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା।ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭିଡିଓ ସିଓଲ ପାର୍କରେ କଏଦ ହୋଇଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀ ମା ଛୁଆ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବୟସ୍କ ହାତୀ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀ ଛୁଆ କୁ ବଂଚେଇବା ବା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆକ୍ରମକ ହେଉ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଜ ଛୁଆ ଙ୍କୁ ବଂଚେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଭାବନା ଆସେ ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ।

In the Seoul zoo, two elephants rescued baby elephant drowned in the pool pic.twitter.com/zLbtm84EDV

