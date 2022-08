ଟସ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ କୋହଲି, ନାହାନ୍ତି ପନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଭାରତ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ।

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ରୋହିତ । ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ରୋହିତଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି ।

ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହିତ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି । ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଟିମରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଆଭେଶ ଖାନଙ୍କୁ ରୋହିତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

