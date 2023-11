(Video) ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହମାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋସାବ ହାସାନ ୟୁସେଫ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହମାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶେଖ ହାସାନ ୟୁସେଫଙ୍କ ପୁଅ ମୋସାବ ହାସାନ ୟୁସେଫ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ୟୁସେଫ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଜାର ଲୋକମାନେ ହମାସର କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଏବଂ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଗାଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅବରୋଧ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ହମାସ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ଖେଳ ।

ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଢାଳନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବୋଲି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ୟୁସେଫ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାନୀୟଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଇଁ ତୁଷାର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ।

ଗତ ମାସରେ ଗାଜାର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ୟୋସେଫ କହିଛନ୍ତି: “ଏକକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଶତାଧିକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ କ’ଣ କହୁଛୁ? ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପିଲାମାନେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମାଜ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ପକ୍ଷ ରଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଭାଗ ନେଉଛି।

ୟୁସେଫ ହାମାସ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମେ (ହାମାସ) ଅସୁରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଜାରେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭୋକରେ ଥିବାବେଳେ ତୁମେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲ। ”

“ତୁମେ ତୁମର ଆଦର୍ଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ, ତୁମେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛ। ତୁମର ବେକାର ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଦା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।”

ୟୁସେଫଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷ ହୋଇଛି, “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହିଂସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କେବଳ ହାମାସ ଏବଂ ହାମାସଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ”

ମୋସାବ ହାସାନ ୟୁସେଫ କିଏ?

ହାମାସର ୬୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନେତା ଶେଖ ହାସନ ୟୁସେଫଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋସାବ ହାସନ ୟୁସେଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ୟୋସେଫ୍ ହାମାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୭ ରୁ ୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ୟୁସେଫ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ହମାସ୍ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଡେଲିମେଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁସେଫ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ‘ବିନାଶ କରିବା’ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାରିଆ ଆଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହାମାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୟୁସେଫ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହାମାସ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

Born and raised into the horrors of Hamas. After years on the inside, he escaped and survived to tell.

Watch the son of one of Hamas’ founding leaders, Mosab Hassan Yousef, tell the truth about Hamas: pic.twitter.com/aAhJRHPtEj

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023