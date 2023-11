(Video) ହାରିଯିବା ପରେ ଆଖିରେ ରହିଲାନି ଲୁହ, ଏପରି କାନ୍ଦିଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସିରାଜଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଦୌଡ଼ି ଦୁଇଟି ରନ୍ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସିରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁମ୍ରା ଙ୍କ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିରାଜଙ୍କ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ସିରାଜ ୭ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଫାଇନାଲକୁ ହରାଇବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନେଇ ଫିଲଡରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ୟାପରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୧ ରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ତା’ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା।

ପରାଜୟ ପରେ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ବିରାଟଙ୍କ ଶେଷ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୧୧ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ସର୍ବାଧିକ ୭୬୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା।

#MohammedSiraj

Proud of you all boys don’t cry

Loss win part of game pic.twitter.com/VyYRgNLoNa

— d r cheeta (@drcheeta172168) November 19, 2023