Video: ‘ଆମକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି…’, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜାମ୍ମୁର ଏହି କୁନି ଝିଅ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ । ଏହାର ସଦୁପେଯାଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କଥା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

ଏହିଭଳି ଏକ କୁନି ଝିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ଜି ଆପଣ ମୋର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ । ତେବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କାଠୁଆର ଲୋହିଆ ମହ୍ଲାର ଗାଁର ସୀରତା ନାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦୀ ଜୀ, ଆମକୁ କିପରି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ବସି ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି ।

Please @narendramodi ji listen to the request of this school going girl from hilly region of lohai area of Tehsil lohai malhar of district kathua.@NirmalSinghBJP @districtadmkat1 @OfficeOfLGJandK @manojsinha_ pic.twitter.com/i5TlITgYJF

— Mohit Gupta (@factual_dogra) March 31, 2023