ବିହାର ରାଜନୀତି ଓ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ବାବା ରାମଦେବ?

ପାଟନା: ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତୀଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମୌଳିକ ଭାବନା ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ।

ହରିଦ୍ୱାରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଦେଇ ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଶର ମୌଳିକ ଧାରା ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଦେଶର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତା, ଆମ ସନାତନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଥିବା, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ।

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ବିହାରରେ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଓ ମହାମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏନଡିଏକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Haridwar: On the politics going on in Bihar, Yoga Guru Swami Ramdev says, "Nitish Kumar is also joining the flow. His political future will be safe. For political stability in the country, all nationalist leaders and parties who stand together in giving prominence to… pic.twitter.com/SyaH6h69fa

— ANI (@ANI) January 26, 2024