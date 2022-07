ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରୁ ମିଳୁଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ରେଡିଓ ସିଗନାଲ: କାହିଁକି ଏମିତି ଦାବି କଲେ MIT ବୈଜ୍ଞାନିକ?

ଗତ ୨ ବର୍ଷରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ରେଡିଓ ସିଗନାଲକୁ ଧରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏଥର ଏହା ସୁଦୂର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରୁ ଆସିଥିବା ରେଡିଓ ସିଗନାଲକୁ ମେସୋଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି(MIT)ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସିଗନାଲ ୩ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ଏହା ଖୁବ ବିଚିତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟୀ ଥିଲା ।

ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗର ବିସ୍ପୋରଣ ଯାହା ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । MITର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଗନାଲ ପ୍ରତି ୦.୨ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାପରେ ୩ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର ନଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

