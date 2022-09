Rajasthan CM Post:ପାଇଲଟ ହାତେଇବେ ଗେହଲଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ;ରାଜସ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଥିବା ମୋହ ମାୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିଛି । ତେବେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ଗେହଲଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବେ ପାଇଲଟ ନେବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାରଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତରଖିବେ । କିନ୍ତୁ ଗେହଲଟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୟୀ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗେହଲଟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଦଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯଦି ଗେହଲଟ ପଦ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁଡା ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ସର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେବ ।

ଦଳର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଡ ସିପି ଯୋଶୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେହେରାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯୋଶୀ ୨୦୦୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜାଟ ମହାସଭାର ସମେତ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଜଣେ ଜାଟ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦାବି ବଢେ଼ଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଟ ମହାସଭାର ସଭାପତି ରାଜା ରାମ ମେଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜାଟ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗେହଲଟ୍ ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ସାଦୀ ଲାଲ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗେହଲୋଟ୍ ଜୀ ସହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ହାଇ କମାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଗେହଲୋଟ୍ ଜି ଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ହାଇ କମାଣ୍ଡ୍ ଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବାବୁଲାଲ ନାଗର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗେହଲୋଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ସଂୟମ ଲୋଡା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସେୟାର କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଆଧାରରେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଶା ଏବଂ ମତ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଗେହଲୋଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍।

Hon’ble Congress President has appointed Sh.Mallikarjun Kharge as Observer along with Sh.Ajay Maken,Gen. Secretary AICC, Incharge of Rajasthan, to attend the meeting of Congress Legislature Party (CLP) of Rajasthan Legislative Assembly slated to be held on 25th September at 7 PM.

