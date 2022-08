ସିଂହକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା: IFS ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ମିଳିଲା ଏହି ଉତ୍ତର

‘ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାଇୟନ ଡେ’ ଅବସରରେ IFS ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କାସୱାନ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଯାହାର ଉତ୍ତର ୟୁଜର୍ସମାନେ ମଜାଳିଆ ଉପୟରେ ଦେଇଥିଲେ । IFS ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କାସୱାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜୀବ ନା ମଜବୁତ । ତେବେ କାହିଁକି ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ IFS ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କାସୱାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିଥାଏ ।ଏଥିସହିତ ସିଂହ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମରି ନଥାଏ । ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ପରି ଅନେକ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଓୠଝ ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କାସୱାନ ଟ୍ୱିଟରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।

#Lion is not the biggest animal of jungle. Not even the strongest. Then why he is called king of Forest. Let’s see who can answer. #WorlLionsDay. pic.twitter.com/blqrfDPdDQ

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 10, 2022