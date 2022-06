ବଏକଟ ହେଉ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦାବି କଲେ ୟୁଜର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କ ନୂଆ ମୋଭି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର । ଏବେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଆକ୍ଟର । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସିନେମାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହଙ୍ଗାମା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବଏକଟ କରିବା ନେଇ ଉଠିଛି ଦାବି । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ #BoycottBrahmastra ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Why he Is entering Temple with shoes #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/YJGyauTD1z

— Shashikanth Reddy (@Shashi26214076) June 15, 2022