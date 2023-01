ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ‘3 Idiots’ର ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍: ମାଇନସ୍ ୧୮ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲଦାଖର ଖୋଲା ଆକାଶତଳେ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲଦାଖର ପରିବେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖର ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ରେ ଅଛି , ଆଉ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି । ରବିବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପବାସର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଲଦାଖର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ।

AAP BHI JUD SAKTE HAIN @ClimateFast

Bahuton ne poochha hai kaise!

30th Jan is the last day of my 5 day fast.

Join me for 1 day fast from your own places and share on social media for solidarity

Those with leadership qualities could organise at safe public places from 9 am to 6pm pic.twitter.com/GyIXBDIxW5

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) January 28, 2023