କ୍ରିକେଟର ପୃଥି ଶ’ଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ତାରକା ଓପନର୍ ପୃଥି ଶ’ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ସମୟରେ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ମହିଳା ସପନା ଗିଲଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିଲଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର (ଫେବୃଆରୀ ୧୭) କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଓଶିୱାରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପୃଥି ଶ’ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାରର ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାରରେ ପୃଥି ଶ’ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ପୃଥି ଶ’ଙ୍କ ଠାରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ।

