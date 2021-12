ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଜୀବନ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ । ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଡେଇଁ ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିୟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଭିଡିଓଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ଟୁଇଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ସତ୍ରାଗଜୀ-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୁଲିୟା ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ଦୁହେଁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଈଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଫସିଯାଇଥାନ୍ତେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଜଣେ ସବ୍-ଇନିସପେକ୍ଟର୍ । ଭିଡିଓକୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଛି ।

Yesterday, 2 lady passengers tried to deboard Santragachi- Anand Vihar Express in running condition at Purulia station. Losing balance, both of them tripped on the platform. Sri Bablu Kumar, on duty Sub Inspector of RPF, ran immediately and saved them from a fatal accident. pic.twitter.com/zkADzAECEk

— South Eastern Railway (@serailwaykol) November 30, 2021