ଜିମ୍ ରେ ମହିଳା ଉଠାଇଲେ ୧୮୦ କେଜି ୱେଟ୍, ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଦବିଯିବାରୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ; ଭିଡିଓ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ କସରତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକାମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜିମ୍ ରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ନଚେତ୍ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ । ଆଗରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡିଓ ବି ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

ମେକ୍ସିକୋରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଜିମ୍ ରେ ୱର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜୋସ୍ ରେ ଆସି ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ନପାରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ୧୮୦ କେଜି ଓଜନର ବାରବେଲ୍ ତଳେ ଦବି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୂ ଉଡ଼ିଯାଇଛି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାମନାରେ ହୋଇଛି ।

