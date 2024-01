(video)ସମୁଦ୍ରରେ ୧୫ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପି ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଡାଇଭିଂ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଖଟକା ଲାଗିଥିଲା କି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଭାରତରେ #BycottMaldives ବୟକଟ୍ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଚାପରେ ଆସି ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲେ । ଏହାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ । ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, କଙ୍ଗନା ରନୌତ, ସୁରେଶ ରୈନାଙ୍କ ସହ ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟର କଥା କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଏକଦା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୋଲି । ପୁରା ସରକାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହିଥିଲା । କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ ।

2. In 2009, Maldivian President Mohamed Nasheed held the world's first ever underwater cabinet meeting as a gesture for help over rising sea levels.

11 ministers signed this document and their wetsuits were auctioned to raise money for coral reef protection. pic.twitter.com/Ew9jpDBCLa

— Divine Science🔱 (@divinesciencesX) January 7, 2024