ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୨ା୧(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ପରିଚାଳନା ଏକାଡ଼େମୀ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତିି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

At the inauguration of Vivekananda Kendra’s Academy for Indian Culture, Yoga and Management in Bhubaneswar. #राष्ट्रीय_युवा_दिवस

