ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋବାଇଲ ସେବା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦକୁ କଲା ନିନ୍ଦା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇନାହିଁ ନିଃସ୍ପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ । ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅ।।ମେରିକା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛି ।

Pakistan Elections: US lawmakers condemn political violence, restrictions on freedom of expression

Read @ANI Story |https://t.co/7IcjrIlrbJ#Pakistan #PakistanElection #Pakistanpolls #US #DinaTitus #BradSherman pic.twitter.com/Fda11nkjAp

— ANI Digital (@ani_digital) February 9, 2024