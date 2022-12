ମହିଳା ଆଇପିଏଲ ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରୀ କଲା BCCI

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ(ବିସିସିଆଇ) ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୭ ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି । ବିସିସିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଫର୍ମ କିଣାଯାଇ ପାରିବ । ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଏକ ମିଡିଆ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ୨୦୨୩-୨୦୨୭ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଡ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।

କିପରି ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ନିଲାମ ହେବ?

ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏନଭଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବିଡିଂ କରାଯିବ ନା ଇ-ନିଲାମ ହେବ ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଇ-ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲର ମିଡିଆ ଅଧିକାର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ।

