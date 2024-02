IND vs ENG ରାଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଖତରନାକ ବୋଲର କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦଳ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଏହି ଦଳରେ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ । ଏହି ଦଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପୁଣିଥରେ କମବ୍ୟାକ କରିବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଦିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପେସ୍ ବୋଲର ମାର୍କ ଉଡଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓଲି ରବିନସନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରେହାନ୍ ଅହମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟୋକ୍ସ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ଶୋଏବ ବସୀର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଏବଂ ୨ ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ସାମନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ।

We have named our XI for the fourth Test in Ranchi! 🏏 👇

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) February 22, 2024