ଏମରଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ୨ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବିମାନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଥିବା କୋଷ୍ଟା ରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ । ଏମରଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ବିମାନଟି ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଏହି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି କୋଷ୍ଟା ରିକା ଜୁଆନ ସାନ୍ତା ମାରିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପ୍ଲେନରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଜୁଆନ ସାନ୍ତା ମାରିଆ ଏୟାପୋର୍ଟରେ ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିମାନ ।

ଖୁସିର କଥା ଯେ, ଏହା କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ ଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ । ଏମିତିରେ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲେନରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଇଲଟ ବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।

A much clearer version of the crash landing has emerged!

