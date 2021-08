ବିଜୟ ପରେ ମହିଳା ହକି ଟିମକୁ ଏପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମହିଳା ହକି ଟିମକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମହିଳା ହକି ଦଳ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ବଜାୟ ରଖୁ । ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଜାର ରଖୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ।’

Glory awaits!

Congratulate Indian Women’s #Hockey Team on registering a thumping victory in the quarter-final against Australia at #Tokyo2020. May the team continue its winning streak & bring glory to the country. Wish the team all the best.#Cheer4India @thehockeyindia

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 2, 2021