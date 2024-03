୪୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ବୋର୍ ୱେଲରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ, NDRF ଏବଂ ପୋଲିସର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର କେଶୋପୁର ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । କେଶୋପୁର ମଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ୪୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ବୋଲୱେଲରେ ଶିଶୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏନ୍‌ଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତିି । ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ । ଏନେଇ ଏଏନ୍‌ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ।

A child fell into a 40-foot-deep borewell inside the Delhi Jal Board plant near Keshopur Mandi. Delhi Fire Service, NDRF and Delhi Police on the spot. Rescue operation underway: Delhi Fire Service

