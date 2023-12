(Video)ଡାକ୍ତର ନା ରାକ୍ଷସ ! ଅପରେସନ କରୁ କରୁ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ମୁଥ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଯଦି କେହି ମଣିଷର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହେତୁ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ।

ଚୀନରୁ ଏପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଥ ମାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ମୁଥ ମାରିଥିଲେ :-

ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ଆଖି ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ଥର ମୁଥ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଡାକ୍ତର କିପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଥ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସିଇଓ ବରଖାସ୍ତ :-

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଶାସନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି । ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏୟାର ଚାଇନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଚାଇନାର ଗୁଇଗଙ୍ଗ ସହରରେ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳା ରୋଗୀର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅନେକ ଥର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଥ ମାରିଥିଲେ ।

ରୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ :-

ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ପୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ ପୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୁଥ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମା ଆଖି ହରାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।

