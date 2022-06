ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଦେଲେ ଯୁବକ: ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା

ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାର୍କେଡ ରୋକି ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଞ୍ଜାବରେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ୍ ନିଜ କାର୍କେଡ ରୋକିଥିଲେ । ସିଏମ ମାନ୍ ସଂଗରୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରୋକିବା ମାତେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ । ସିଏମ ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସାଂସଦ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ କଥା ହେବେ ।

The reason why Punjab loves @BhagwantMann ❤️

Punjab CM STOPPED his roadshow for #SangrurBypoll to listen to a youth protesting against #AgnipathScheme pic.twitter.com/PVXiTU0MYI

— AAP (@AamAadmiParty) June 19, 2022