CUET PG 2023 Date: ୫ରୁ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସିୟୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ସୂଚନା

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସୀ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ CUET PG ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୫,୬,୭,୮,୯,୧୦,୧୧ ଏବଂ ୧୨ ଜୁନ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସୂଚନା ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଜଗଦୀଶ କୁମାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ ଏନ୍‌ଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Common University Entrance Test [CUET- (PG)-2023] will be conducted on 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 June 2023. Candidates are advised to regularly visit NTA website(s) https://t.co/cUvZGrXKqR, https://t.co/4c6NJhd9cH for the latest updates regarding the examination.@DG_NTA pic.twitter.com/tb8bOeacGd

