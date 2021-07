ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି କି ଏମିତି ମେସେଜ୍…..; ସତର୍କ କରାଇଲେ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାତିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ସାଇବର ଠକ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଠକିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ମାଗି ଲୁଟୁଥିବା ସାଇବର ଠକ ମାନେ ଏବେ ସିମ ଭେରିଫିକେସନ ନାଁରେ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Dear Customer Your SIM Verification is pending. Please call our customer service at 6295203329 Immediately Your SIM will be close 24hrs.Thanks

— DCP Bhubaneswar (@dcpbbsr) July 16, 2021