ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍‌): ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଡଟ୍‌ଫେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ରବିବାର ୟୁନିଟ୍‌-୩ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଫେଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିସା ପଟାନୀ, ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ରନ୍ଧୱା ଓ ବ୍ଲାକ୍‌ ସ୍ୱାନ। ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଭିନୟ ଓ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୧୬ଟି ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା ।

