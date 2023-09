G-20 ବେଳେ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବିମାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା କୋକିନ! କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର କୁଟନୀତିଜ୍ଞ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବ କୁଟନୀତିଜ୍ଞ ଦୀପକ ବୋହରା ଏହି ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବିମାନରେ କୋକେନ୍ ଭଳି ଡ୍ରଗ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୀପକ । ଏହାବ୍ୟତୀତ କାନାଡ଼ାର ନେତା ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ କୁଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବିମାନରେ କୋକେନ୍ ଥିବା ନେଇ ଜଣାଇଥିଲା । ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରୁ ସଂକେତ ମିଳିଛି ଯେ, ସେ ଖୁବ ବିଚଳିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ‘କାନାଡିୟାନ୍ ରେମ୍ବୋ’ ରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଦୀପକ ବୋହରାଙ୍କ ବୟାନର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟୁଡୋଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ।

BIG ⚡️ Former Indian diplomat Deepak Vohra on tv claims there are "credible rumours" that sniffer dogs in India found cocaine on Trudeau’s plane and that Trudeau didn't attend the G20 dinner because he was high on cocaine. pic.twitter.com/iHnKUb7jxN

