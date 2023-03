ଭାରତରେ ସକାଳୁ କମ୍ପିଲା ପୃଥିବୀ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ପ୍ରବଳ କମ୍ପନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫.୭ ସମୟରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିଚ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୦ ରେ ମାପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।

ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୫୦ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଶକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଭୂକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପଞ୍ଚମ ଜୋନରେ ପଡୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଜୋନରେ ପଡୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି।

An earthquake of magnitude 5.0 occurred in the Nicobar islands region at around 5:07 am today: National Center for Seismology pic.twitter.com/kfiK3O7Xno

— ANI (@ANI) March 6, 2023