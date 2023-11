(Video)ନେପାଳ ଭୂକମ୍ପ : ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଝଟକା ଲାଗିବା ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂକମ୍ପରେ ନେପାଳ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଛି । ୬.୪ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଏହି ଭୂକମ୍ପ ନେପାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି । ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟାରେ ନାଲଗଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ସମେତ ୧୫୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜାଜରକୋଟ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୁକୁମରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରବଳ କମ୍ପନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପାଟନା, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଲୋକମାନେ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜାଜରକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ରୋକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଜରକୋଟରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଲଗଡ ପୌରପାଳିକାର ଡେପୁଟି ମେୟର ସରିତା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରୋକା କହିଛନ୍ତି ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୨ ମିନିଟରେ ଆସିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇଆସିଥିଲେ । ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେପାଳର ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨୭ କିଲୋମିଟର ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି ।

Reports that some houses have been destroyed in #Jajarkot #Nepal due to the 6.4 scale #earthquakes. Rescue operations have been started.

