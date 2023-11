ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ମିଆନୱାଲିର ଏୟାରବେସରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏୟାରବେସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସାରା ସହରରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତେହେରିକ-ଏ-ଜିହାଦ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଜେପି) ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଟିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମୁଲ୍ଲା ମହମ୍ମଦ କାସୀମ ଦାବି କରିଛିି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏୟାରବେସରେ ୧୧ରୁ ୧୨ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନେକ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ୪ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏୟାରବେସ୍ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଛି । ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀମାନେ ଏୟାରବେସର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବାଡକୁ କାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଓ ଏୟାରବେସରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।

🚨 Visuals from Mianwali Airbase of Pakistan Airforce. Earlier a terror!st attack took place on the base. Fighting is still on.#Pakistan #Mianwali #Airbase #Paf https://t.co/IdR4HNo6MN pic.twitter.com/NDOLPNx4jq

— The Geopolitical Index 🌍 (@Geopolitic_Info) November 4, 2023