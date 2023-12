(video)ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ମଶାଣିରେ ଜଳୁଥିବା ଚିତା ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଥରି ଉଠିବ ଛାତି

କାନପୁର: ଏବେ ଉତ୍ତରଭାରତରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଥଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ କାନପୁରରୁ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଃଶ୍ୱାସ ନିମିଷକ ଲାଗି ଅଟକିଯିବା ପରି ଲାଗିବ । ଭିଡିଓରେ ମଶାଣୀ ଚିତା ନିକଟରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡି ହୋଇ ଶୋଇଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ କାନପୁରର ଭୈରବ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ।

In Kanpur, an elderly man was sleeping beside a burning pyre & when asked, he said he was feeling cold, so he was warming himself.

Instead of selfie booths, why can't the government provide something for these poor and needy in the state?pic.twitter.com/UvRBCyEH5L

— Брат (@B5001001101) December 30, 2023