ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପରଲୋକ: କାନପୁର ସହିତ ରହିଥିଲା ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର । ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ଏହି ଖବର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବହୁ କ୍ରିକେଟର ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ଭରି ଦେଇଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ସହିତ ମୃତକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜୋ ସୋଲୋମନଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଜୋ’ଙ୍କୁ ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ସେ ୧୯୫୮ରୁ ୧୯୬୫ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ୨୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ସହିତ ୩୪ ଆଭରେଜରେ ୧୩୨୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ ।

୧୯୬୦ ମସିହାରେ ଗାବାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜୋ’ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଟାଇ ହୋଇଥିବାର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା । ତେବେ ଜୋ’ ଜଣେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭାରତର କାନପୁର ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ୧୯୫୮ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟିମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କାନପୁର ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ୪୫ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଜୋ’ଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ୨୦୩ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା ।

Joe Solomon, the former Guyana and West Indies batsman passed away today.

He was famous for the run out which led to the famous tied Test in 1960 at the Gabba.

We extend sincere condolences to his family, friends and loved ones. May he Rest in Peace. pic.twitter.com/vDLO9ZnBDk

