ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ, କହିଲେ ଏହା ଜ୍ଞାନ-ଶାନ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା, ଘର, ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପତାକା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ରାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୮୦ ଶିଳ୍ପପତି ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିଲିୟନେୟାର ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ମାଲିକ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ ଜରିଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି-

“ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲା ହେଲା, ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ପରିଣତ ହେଉ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଦଭାବର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଯାଉ …”

On this auspicious day, as the Ayodhya Mandir's doors open, let it be a gateway to enlightenment and peace, binding the communities with the timeless threads of Bharat's spiritual and cultural harmony. pic.twitter.com/3MzcKiI8GG

— Gautam Adani (@gautam_adani) January 22, 2024