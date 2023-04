(Video)ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୈନିକର ମୁଣ୍ଡକାଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁ ଭୟଭୀତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ଥୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଛୁରୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୈନିକ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର । ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୈନିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୟୁକ୍ରେନର ସୈନିକ ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ ।

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୀଡିତା ସୈନିକ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ବର୍ବରତା କେହି ଆଶା କରି ନ ଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲୋଦୋମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଶୁମାନେ କେତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରପାରନ୍ତି ।

Note that I cut this video because of how gruesome the end of it is, but Americans need to see how inhumane and monstrous the Russians are in Ukraine.

This brave Ukrainian soldier stood unarmed next to multiple Russian Soldiers. He said "Glory to Ukraine," as he took a drag of… pic.twitter.com/wEiVOWIhIk

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 6, 2023