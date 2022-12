ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ବିଜେପି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ; ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେପି ନିଜର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଗୁଜୁରାଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୩ ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୮୫ ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି । ଏହିପରି ୧୫୮ ଟି ସିଟରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ସାତୋଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଅଟି ସିଟ୍ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ।

୨୦୦୨ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ୧୨୭ ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବିଜେପି କେବେବି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ହୁଏତ ତା’ର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ୧୯୮୫ ରେ ମାଧବ ସିଂ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିବା ୧୪୯ ଟି ଆସନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଗୁଜୁରାଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଏଥର ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ନିଜ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟ କରି ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗୁଜୁରାଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡିଛି । ଲୋକମାନେ ବିକାଶର ରାଜନୀତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହୁ । ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟର ଜନଶକ୍ତିକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ।”

Thank you Gujarat. I am overcome with a lot of emotions seeing the phenomenal election results. People blessed politics of development and at the same time expressed a desire that they want this momentum to continue at a greater pace. I bow to Gujarat’s Jan Shakti.

ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଟନ୍ତି । ଆମ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଥିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

To all hardworking @BJP4Gujarat Karyakartas I want to say – each of you is a champion! This historic win would never be possible without the exceptional hardwork of our Karyakartas, who are the real strength of our Party.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2022