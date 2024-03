କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ; ହାଜର ହେବାରେ କ’ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଅବକାରୀ ନୀତି ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କେଜ୍ରିୱାଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଗିରଫଦାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ । କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଇଡିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

#Breaking

Delhi High Court seeks reply from Enforcement Directorate on Arvind Kejriwal's plea challenging the summons issued to him by the ED.

Kejriwal has also challenged PMLA provisions in so far as they are construed to include a political party within its ambit.

ED says… pic.twitter.com/pZd1hn6LIO

— Bar & Bench (@barandbench) March 20, 2024