ହେମା ମାଳିନିଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ସେୟାର କଲେ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ୨୮ ରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତା ହେମା ମାଳିନିଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ‘ମାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାଇ ପ୍ରାଇଡ୍’ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନି ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର କଳାକୃତିର ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମ ଦିନ – ସୁନ୍ଦର, ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯାହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୟ ହିନ୍ଦରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ ।

The new Parliament building is a symbol of democratic strength and progress. It blends tradition with modernity. #MyParliamentMyPride https://t.co/Z1K1nyjA1X

ଏଥି ସହ ଶାହରୁଖ ଖାନ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ, ଆମର ଆଶାର ନୂତନ ଗୃହ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏକ ପରିବାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଗୃହ ଏପରି ହେଉ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ, ସହର ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଗୃହର ବାହୁରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ”

Proud to see this glorious new building of the Parliament. May this forever be an iconic symbol of India’s growth story. #MyParliamentMyPride pic.twitter.com/vcXfkBL1Qs

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 27, 2023