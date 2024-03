ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପିଲା ପୃଥିବୀ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରେ ଆଜି ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି (ଏନସିଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୨ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୂମି ଭିତରେ ଏହାର ଗଭୀରତା ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ କୌଣସି ଧନ-ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

Earthquake of Magnitude:3.2, Occurred on 05-03-2024, 06:56:47 IST, Lat: 31.57 & Long: 77.18, Depth: 5 Km ,Location: Mandi, Himachal Pradesh, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/sCO91atjsn @ndmaindia @Indiametdept@KirenRijiju@Dr_Mishra1966@Ravi_MoES pic.twitter.com/qBwKTtLaIA

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 5, 2024