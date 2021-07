ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୦ ହଜାର ପେନସନ୍; ATAL PENSION YOJANA ଆଣିଲା ଏମିତି ସୁବିଧା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅବସର ପରେ ପେନସନର ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢିଆ ଅଫର ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ମିଳିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନଶନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନ୍ ଫଣ୍ଡ ନିୟାମକ (ପିଏଫଆରଡିଏ) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦମ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେନଶନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଆସିବ ବୋଲି ପିଏଫଆରଡିଏଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Husband and wife both can enroll under Atal Pension Yojana if they are aged 18-40 and have SB accounts@FinMinIndia @DFS_India #PFRDA #APY #pension pic.twitter.com/KUj50T7OuK

— PFRDA (@PFRDAOfficial) July 22, 2021