ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ-ଟେଷ୍ଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ICC; ଭାରତର କେତେ ଖେଳାଳି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ୍ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ୮ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।

Eight players that featured in the #CWC23 Final have made the cut for the ICC Men's ODI Team of the Year in 2023 ✨

ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ।

The Men's Test Team of the Year for 2023 consists of a host of classy performers headed by Australia's courageous skipper 💥

