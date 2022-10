ସେନାର ‘ଚିତା’ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ପାଇଲଟ ସହିଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତାୱାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଚିତା’ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂୂଚନା ମିଳିଛି ।

An Indian Army Cheetah helicopter crashed today near Tawang area in Arunachal Pradesh. One pilot has lost his life in the accident: Army Officials pic.twitter.com/5BErWZzRIH

— ANI (@ANI) October 5, 2022