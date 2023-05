World Boxing Championship: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର, ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଦୀପକ ଭୋରିଆ, ମହମ୍ମଦ ହୁସାମୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ଦେବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନଶିପରେ ଭାରତୀୟ ମୁଷ୍ଟି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ତିନି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ସର ଦୀପକ ଭୋରିଆ (୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ), ମହମ୍ମଦ ହାସାମୁଦ୍ଦିନ (୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ଦେବ (୭୧ କିଲୋଗ୍ରାମ) ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ବୁଧବାର ପଦକ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ହାସାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ବୁଲଗେରିଆର ଜେ. ଡିଆଜ. ଇବାନେଜଙ୍କ ସହ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ୪-୩ରେ କଠିନ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

3rd 🏅assured for 🇮🇳 at the IBA Men's Boxing Championships 2023 as Nishant Dev beats 🇨🇺's powerhouse pugilist Jorge Cuellar 5-0 UD in QF of 71kg category.

With 3⃣🏅assured, this is 🇮🇳's best performances at the Men's Boxing Worlds Championships 🥳

Well done Nishant 🇮🇳👏 pic.twitter.com/eDbhJuxcE6

— SAI Media (@Media_SAI) May 10, 2023