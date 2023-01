(Video)ଏ କ’ଣ, ଭାରତୀୟ ହେଇ ବିଦେଶରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ଭିନ୍ନ ପତାକା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ସେପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ଭାବନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିବାବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର କେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ?

ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଛାତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଆଦିଶ ଆର ୱାଲି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଳକ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ କଲେଜ ସ୍ନାତକ ଦିବସର ଅଟେ ।ଏହି ସମୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପତାକା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି।

‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ଏହି ବାଳକ ଏହାକୁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଲଣ୍ଡନର ସିଟି ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏମଏସ ହାସଲ କରିଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ବାସ୍ତବରେ, ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି । ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡେଇବାର ଉଚିତ୍ । ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଳକକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।

I graduated with MS in Management from City University of London – Bayes Business School (Cass). A moment of pride as I unfurled our Karnataka state flag during the ceremony in London, UK.

– ARW #ARW😎 #karnataka #bidar #kannada #kannadiga #london #uk #England @bidarupdates pic.twitter.com/Hofb01W0WX

— Adhish R. Wali (@AdhishWali) January 21, 2023